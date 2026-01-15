Фіналістка романтичного реаліті Холостяк 14 Ірочка Пономаренко висловилася про вибір Тараса Цимбалюка у фіналі. Також модель зізналася, чи спілкувалася з актором після проєкту.

Ірочка про вибір Цимбалюка

Ірочка покинула проєкт Холостяк за крок до фінального вибору Тараса. У момент, коли головний герой проводжав дівчину додому, вона зрозуміла, що, напевно, він просто грав з нею.

– Тарас мене проводжає і я розумію, що, напевно, усе це було грою з його боку. Найголовніше, що з мого боку це все було по-справжньому. Я сприймала, що це все реально. Здавалося, що відчувала його реальні емоції, вчинки, взаємодію зі мною, – сказала модель.

Ірочка зазначила, що зараз не має почуттів до Цимбалюка, і на проєкті вони поставили крапку в їхній історії. Зрештою, дівчина рада, що все склалося саме так.

– Це був період мого життя, у який ми конкретно поставили крапку, бо він мене не обрав, коли я його обирала. До побачення. Все завершилося тоді, – наголосила модель.

Після Холостяка Тарас з Ірочкою спілкувалися лише раз щодо спільного допису в Instagram, а також на постшоу.

Нагадаємо, що у фіналі Холостяка 14 Тарас Цимбалюк обрав Надін. Після проєкту пара намагалася побудувати стосунки, однак зараз вони не разом.

Фото: Ірочка Пономаренко

Джерело : Слава Дьомін