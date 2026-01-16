Популярний костюмований телесеріал від Netflix Бріджертони отримає нові спінофи. Під час прем’єри четвертого сезону в Парижі режисер та виконавчий продюсер Том Веріка офіційно підтвердив, що команда вже веде перемовини щодо нових проєктів.

Netflix планує нові спінофи Бріджертонів

Веріка, який зняв перший епізод 4 сезону під назвою Вальс, не став занадто заглиблюватися в деталі того, хто з’явиться у нових проєктах Бріджертонів. Водночас режисер Королеви Шарлотти зазначив, що це можуть бути персонажі, з якими глядачі вже знайомі.

– Нам дуже сподобався досвід роботи над Королевою Шарлоттою. Це був скоріше невеликий погляд на конкретну любовну історію, яка охоплювала кілька епізодів, і я думаю, що ми вловили те, що дійсно сподобалося глядачам. Тому ми ведемо переговори про інші проєкти і, сподіваюся, в якийсь момент з’являться новини. Сподіваюся, – сказав він.

Режисер додав, що великий акторський склад серіалу дає можливості для занурення в окремі історії. Веріка запевнив, що проєкти, які зараз обговорюються, будуть “дійсно дуже цікавими”.

Серіал, заснований на книгах Джулії Квінн, був продовжений на п’ятий і шостий сезони. Шоуранерка проєкту Джесс Браунелл натякнула, що майбутні сезони будуть присвячені історіям кохання Елоїзи та Франчески Бріджертон.

Нагадаємо, що прем’єра четвертого сезону Бріджертонів, у центрі якого історія Бенедикта (Люк Томпсон) та Софі Бек (Єрін Ха), відбудеться у двох частинах: перша вийде 29 січня, а друга — 26 лютого 2026 року.

Джерело : Deadline