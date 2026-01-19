Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя висловився про злив у мережу інтимних відео його колишньої дружини, співачки Олени Тополі. За словами музиканта, він має припущення, кому це потрібно.

Тарас Тополя про злиті відео ексдружини

На особистій сторінці у Facebook лідер гурту Антитіла повідомив, що отримав на пошту лист з інтимними відео ексдружини та іншого чоловіка.

Тополя зазначив, що на початку грудня минулого року вони з Оленою оголосили про розлучення, а 14 січня 2026 року суд офіційно розірвав їхній шлюб, тож співачка “мала повне право на власне особисте життя”.

– Ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду чи заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя наших дітей, – наголосив музикант.

Тарас Тополя подав в поліцію заяву про факт розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, щоб її долучили до основної справи.

Лідер гурту Антитіла має пропущення щодо того, хто стоїть за цим злочином і хто у такий спосіб прагне помститися їхній родині.

– Я маю припущення, кому це потрібно. Тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені і мені. Бо жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий, вразливий період. Це лише мої припущення, впевнений, слідство все встановить. Насамкінець дуже прошу, якщо вам також надійшли ці відео, не поширюйте їх. Не долучайтесь до цього, – додав Тополя.

Раніше Олена Тополя заявила, що її шантажували злиттям інтимних відео в мережу. Зловмисник вимагав від співачки $75 тис. (понад 3,2 млн грн), погрожуючи подальшим поширенням матеріалів.

Тополя написала заяву в поліцію. Згодом правоохоронці затримали 23-річного киянина, який шантажував співачку. Чоловіку загрожує 12 років позбавлення волі.

