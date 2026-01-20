Лидер группы Антитела Тарас Тополя сообщил, что стал жертвой мошенников сразу после скандала с незаконным распространением интимных видео с участием его бывшей жены, певицы Елены Тополи.

Тарас Тополя предупредил о мошенниках

На личных страницах в соцсетях музыкант заявил, что его друзьям начали массово звонить и писать с неизвестных номеров, представляясь якобы от его имени.

Тополя подчеркнул, что его личный номер телефона не менялся. Поэтому он призвал всех, кто получает звонки, сообщения или файлы с других номеров, но якобы от него, игнорировать такие контакты, поскольку за этим стоят мошенники.

— Моим друзьям этой ночью и рано утром с неизвестных номеров начали поступать звонки, а также приходить сообщения якобы от моего имени. Подчеркиваю всем, у кого есть мой номер, он не изменился. Звонки, сообщения, любые файлы с других номеров, но якобы от меня, игнорируйте. Это мошенники, — написал артист.

К посту Тарас добавил скриншот номера, с которого поступали звонки и сообщения, где указано, что он зарегистрирован в Италии.

Накануне Тополя прокомментировал слив интимных видео его бывшей жены Елены Тополи. По словам музыканта, у него есть предположение, кто стоит за этим преступлением и кто таким образом стремится отомстить их семье.

Напомним, что Елену Тополю шантажировали распространением соответствующих материалов в сети. Злоумышленник требовал от певицы $75 тыс. (более 3,2 млн грн).

Впоследствии 23-летний киевлянин, который угрожал Елене, был задержан полицией. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

