Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя повідомив, що став жертвою шахраїв відразу після скандалу з незаконним поширенням інтимних відео за участі його колишньої дружини, співачки Олени Тополі.

Тарас Тополя попередив про шахраїв

На особистих сторінках у соцмережах музикант заявив, що його друзям почали масово телефонувати і писати з невідомих номерів, представляючись нібито від його імені.

Тополя наголосив, що його особистий номер телефону не змінювався. Тож він закликав усіх, хто отримує дзвінки, повідомлення чи файли з інших номерів, але нібито від нього, ігнорувати такі контакти, оскільки за цим стоять шахраї.

– Моїм друзям цієї ночі й рано вранці з невідомих номерів почали надходити дзвінки, а також повідомлення нібито від мого імені. Наголошую всім, хто має мій номер, він не змінився. Дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, але нібито від мене, ігноруйте. Це шахраї, – написав артист.

До допису Тарас додав скриншот номера, з якого надходили дзвінки та повідомлення, де зазначено, що він зареєстрований в Італії.

Напередодні Тополя прокоментував злив інтимних відео його ексдружини Олени Тополі. За словами музиканта, він має припущення, хто стоїть за цим злочином і хто у такий спосіб прагне помститися їхній родині.

Нагадаємо, що Олену Тополю шантажували поширенням відповідних матеріалів в мережі. Зловмисник вимагав від співачки $75 тис. (понад 3,2 млн грн).

Згодом 23-річного киянина, який погрожував Олені, затримала поліція. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

