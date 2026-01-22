Актриса Наталка Денисенко, которая часто сталкивается с критикой в сети, выразила поддержку Елене Тополе на фоне громкого скандала, связанного с шантажом и угрозами слить интимные видео.

Заявление Наталки Денисенко

Знаменитость опубликовала пост в Instagram и дополнила его собственными фотографиями в необычном образе. Известно, что Наталка любит носить одежду белого цвета, однако для новой фотосессии выбрала образ черного ангела.

– В такое темное, сложное для нашей страны время общество очень резко воспринимает многие новости,

я понимаю, сейчас нам всем очень сложно… Но иногда мы не замечаем, как превращаемся в оборотней, способных причинять зло друг другу! – обратилась Денисенко к аудитории.

Актриса отметила, что болезненно переживает публичную травлю женщин за “нормальную горячую природу, женственность, сексуальность”.

Сейчас смотрят

– Хочу поддержать Елену Тополю, как женщина женщину! Я знаю, как это сложно, когда публичная любовь оборачивается ненавистью, потому что не так давно сама пережила такую волну хейта! Хочу еще раз напомнить нам всем быть добрее, – призвала Наталка.

Очевидно, Денисенко имеет в виду критику, которая обрушилась на нее в сети после интервью у Маши Ефросининой, где она рассказала свою версию развода с актером и военным Андреем Фединчиком.

Поддержка Елены Тополи

Отметим, что многие публичные люди поддержали певицу, которая решила отстаивать свою честь и достоинство в законном порядке, заявив на шантажиста.

В частности, ведущая Маша Ефросинина призвала женщин, переживших подобное, не молчать. По словам звезды, ситуация Елены Тополи – пример для каждой, ведь она показала, что не нужно бояться говорить первой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.