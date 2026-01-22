Наталка Денисенко в образе черного ангела поддержала Елену Тополю
- Наталка Денисенко публично поддержала Елену Тополю на фоне скандала с шантажом.
- Денисенко осудила публичную травлю женщин за сексуальность и женственность и призвала к взаимной поддержке.
- Актриса напомнила, что сама пережила волну хейта после интервью у Маши Ефросининой.
Актриса Наталка Денисенко, которая часто сталкивается с критикой в сети, выразила поддержку Елене Тополе на фоне громкого скандала, связанного с шантажом и угрозами слить интимные видео.
Заявление Наталки Денисенко
Знаменитость опубликовала пост в Instagram и дополнила его собственными фотографиями в необычном образе. Известно, что Наталка любит носить одежду белого цвета, однако для новой фотосессии выбрала образ черного ангела.
– В такое темное, сложное для нашей страны время общество очень резко воспринимает многие новости,
я понимаю, сейчас нам всем очень сложно… Но иногда мы не замечаем, как превращаемся в оборотней, способных причинять зло друг другу! – обратилась Денисенко к аудитории.
Актриса отметила, что болезненно переживает публичную травлю женщин за “нормальную горячую природу, женственность, сексуальность”.
– Хочу поддержать Елену Тополю, как женщина женщину! Я знаю, как это сложно, когда публичная любовь оборачивается ненавистью, потому что не так давно сама пережила такую волну хейта! Хочу еще раз напомнить нам всем быть добрее, – призвала Наталка.
Очевидно, Денисенко имеет в виду критику, которая обрушилась на нее в сети после интервью у Маши Ефросининой, где она рассказала свою версию развода с актером и военным Андреем Фединчиком.
Поддержка Елены Тополи
Отметим, что многие публичные люди поддержали певицу, которая решила отстаивать свою честь и достоинство в законном порядке, заявив на шантажиста.
В частности, ведущая Маша Ефросинина призвала женщин, переживших подобное, не молчать. По словам звезды, ситуация Елены Тополи – пример для каждой, ведь она показала, что не нужно бояться говорить первой.