Певица Елена Тополя впервые после громкого скандала, связанного с шантажом и незаконным распространением ее интимных видео в сети, вышла на связь и ответила на упреки о якобы изменах в браке.

Тополя сделала заявление о личной жизни

На личной странице в Instagram артистка записала видеообращение, в котором предупредила всех об ответственности за распространение недостоверной информации о том, что она якобы изменяла мужу.

Елена подчеркнула, что познакомилась с парнем уже после подачи документов в суд о разводе с лидером группы Антитела Тарасом Тополей.

— Познакомилась с парнем я, только познакомилась, через неделю после подачи документов в суд о расторжении брака. Считаю, что это моя личная жизнь, и она не должна быть доступна никому. То, что произошло, является уголовным правонарушением, за которое должны нести ответственность согласно закону. У меня все доказательства в наличии. Проводится расследование, — сказала Елена Тополя.

Артистка добавила, что ничего не нарушала, ничего плохого не сделала и имеет полное право на личную жизнь.

— Думайте сами, кому же так интересно продолжать распространять ложную информацию обо мне и делать из меня изменщицу. А сейчас желаю всем нормальной жизни. Берегите себя, своих близких. И оставайтесь людьми, что бы там ни было, — сказала Тополя.

Недавно стало известно, что Елену Тополю шантажировали сливом интимных видео в сеть. Злоумышленник требовал от певицы $75 тыс. (более 3,2 млн грн), его уже задержала полиция.

Бывший муж артистки Тарас Тополя признался, что имеет предположение о том, кто стоит за этим преступлением и кто таким образом стремится отомстить их семье.

