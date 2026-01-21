Имею право на личную жизнь: Елена Тополя после громкого скандала вышла на связь
- Елена Тополя после громкого скандала записала видеообращение.
- Она ответила на обвинения о якобы изменах в браке с Тарасом Тополей.
- Певица обратилась ко всем, кто распространяет ложную информацию о ней.
Певица Елена Тополя впервые после громкого скандала, связанного с шантажом и незаконным распространением ее интимных видео в сети, вышла на связь и ответила на упреки о якобы изменах в браке.
Тополя сделала заявление о личной жизни
На личной странице в Instagram артистка записала видеообращение, в котором предупредила всех об ответственности за распространение недостоверной информации о том, что она якобы изменяла мужу.
Елена подчеркнула, что познакомилась с парнем уже после подачи документов в суд о разводе с лидером группы Антитела Тарасом Тополей.
— Познакомилась с парнем я, только познакомилась, через неделю после подачи документов в суд о расторжении брака. Считаю, что это моя личная жизнь, и она не должна быть доступна никому. То, что произошло, является уголовным правонарушением, за которое должны нести ответственность согласно закону. У меня все доказательства в наличии. Проводится расследование, — сказала Елена Тополя.
Артистка добавила, что ничего не нарушала, ничего плохого не сделала и имеет полное право на личную жизнь.
— Думайте сами, кому же так интересно продолжать распространять ложную информацию обо мне и делать из меня изменщицу. А сейчас желаю всем нормальной жизни. Берегите себя, своих близких. И оставайтесь людьми, что бы там ни было, — сказала Тополя.
Недавно стало известно, что Елену Тополю шантажировали сливом интимных видео в сеть. Злоумышленник требовал от певицы $75 тыс. (более 3,2 млн грн), его уже задержала полиция.
Бывший муж артистки Тарас Тополя признался, что имеет предположение о том, кто стоит за этим преступлением и кто таким образом стремится отомстить их семье.