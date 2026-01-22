Акторка Наталка Денисенко, яка часто стикається із критикою в мережі, висловила підтримку Олені Тополі на тлі гучного скандалу, пов’язаного із шантажем та погрозами злити інтимні відео.

Заява Наталки Денисенко

Знаменитість опублікувала пост Instagram та доповнила його власними світлинами у незвичному образі. Відомо, що Наталка полюбляє носити одяг білого кольору, проте, для нової фотосесії обрала образ чорного янгола.

– В такий темний, складний для нашої країни час суспільство дуже різко сприймає багато новин,

я розумію, зараз нам усім дуже складно…Але іноді ми не помічаємо, як перетворюємось на перевертнів, які здатні робити зле один одному! – звернулася Денисенко до аудиторії.

Акторка зауважила, що болісно переживає публічне цькування жінок за “нормальну гарячу природу, жіночність, сексуальність”.

– Хочу підтримати Олену Тополю, як жінка жінку! Я знаю як це складно, коли публічна любов обертається ненавистю, бо не так давно сама пережила таку хвилю хейту! Хочу ще раз нагадати нам усім бути добрішими, – закликала Наталка.

Вочевидь Денисенко має на увазі критику, що вилилася на неї в мережі після інтервʼю у Маші Єфросиніної, де вона розповіла свою версію розлучення з актором та військовим Андрієм Федінчиком.

Підтримка Олени Тополі

Зауважимо, що багато публічних людей підтримали співачку, що вирішила відстоювати власну честь і гідність у законному порядку, заявивши на шантажиста.

Зокрема ведуча Маша Єфросиніна закликала жінок, які пережили подібне, не мовчати. За словами зірки, ситуація Олени Тополі – приклад для кожної, адже вона показала, що не потрібно боятися говорити першою.

