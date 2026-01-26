Победительница романтического реалити Холостяк 14 Надин Головчук рассказала о своей личной жизни после завершения отношений с главным героем проекта Тарасом Цымбалюком.

По словам девушки, сейчас ее сердце свободно, а опыт участия в шоу и последующие события заставили по-другому посмотреть на любовь, страхи и готовность к семье.

Надин Головчук о личном

Головчук призналась, что еще во время участия в шоу предполагала возможность того, что ее могут не выбрать. Она объяснила это внутренним состоянием и пережитым ранее.

– Я боялась, что мне будет больно. Я боялась, что снова эти отношения закончатся просто каким-то опытом. Я уже хочу семью, я хочу ребенка. Но я хочу семью с человеком, от которого я захочу иметь ребенка. Это очень важно, – объяснила Надин в разговоре с блогером и флористом Анастасией Скальницкой.

Головчук добавила, что считала бы настоящим успехом не саму победу в проекте, а возможность найти искреннюю любовь и тепло. По ее собственным словам, именно этого ей не хватает. Однако девушка не торопится с выбором, чтобы избежать возможных неурядиц в будущем.

– Я не хочу причинять боль ребенку, если у меня он будет. У меня есть такая модель в голове, что лучше я подожду подольше, выберу, посмотрю, – призналась Надин.

Ранее победительница Холостяка 14 делилась, что после завершения проекта она с Тарасом договорилась попробовать построить отношения уже вне камер.

Около месяца они поддерживали связь, но впоследствии Надин начала чувствовать напряжение и определенную дистанцию в общении. В конце концов Цымбалюк прекратил их отношения, отправив голосовое сообщение.

