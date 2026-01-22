Финалистка Холостяка 14 Анастасия Половинкина призналась, что до сих пор испытывает чувства к главному герою проекта Тарасу Цымбалюку. Также девушка рассказала, когда в последний раз виделась с актером.

Половинкина о чувствах к Цымбалюку

В финале Холостяка 14, когда Тарас выбрал Надин, а не Настю, девушка отметила, что влюбилась в актера. Впрочем, вернувшись к своей привычной жизни, чувства Половинкиной к Цымбалюку прошли.

— Влюбленность прошла где-то через месяц. Ты возвращаешься в свою жизнь, понимаешь, что ты не нравишься человеку. Плюс я не знала, вместе ли он с Надин. Я ему сама не писала, он тоже. Я сходила к психологу, поняла, что у меня есть работа, друзья, родители — все супер, — поделилась девушка.

По словам Анастасии, в последний раз она виделась и общалась с Тарасом в Буковеле. Это была случайная встреча, во время которой у них состоялся короткий диалог об отдыхе.

— Мы что-то комментируем в Instagram друг другу, общаемся в телефонном режиме просто как люди, которые прошли определенный путь за эти 2,5 месяца. В Буковеле встретились, я отдыхала со своей компанией, он со своей компанией. О чем-то душевном мы с ним не общаемся, только на общие темы, — добавила Настя.

Напомним, на постшоу Холостяк 14. Жизнь после проекта Цымбалюк признался, что прощание с Настей было самым сложным моментом на проекте. Тарас извинился перед девушкой за то, что причинил ей боль.

Фото: Анастасия Половинкина

Источник : Слава Демин

