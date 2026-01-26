Переможниця романтичного реаліті Холостяк 14 Надін Головчук розповіла про своє особисте життя після завершення стосунків із головним героєм проєкту Тарас Цимбалюк.

За словами дівчини, зараз її серце вільне, а досвід участі в шоу та подальших подій змусив по-іншому подивитися на кохання, страхи та готовність до сім’ї.

Надін Головчук про особисте

Головчук зізналася, що ще під час участі в шоу припускала можливість того, що її можуть не обрати. Вона пояснила це внутрішнім станом і пережитим раніше.

– Я боялася, що мені було боляче. Я боялася, що знову ці стосунки завершаться просто якимось досвідом. Я вже хочу сім’ю, я хочу дитину. Але я хочу сім’ю з людиною, від якої я захочу мати дитину. Це дуже важливо, – пояснила Надін у розмові з блогеркою та флористкою Анастасією Скальницькою.

Головчук додала, що вважала б справжнім успіхом не саму перемогу в проєкті, а можливість знайти щире кохання і тепло. За її власними словами, саме цього їй бракує. Проте, дівчина не квапиться із вибором, щоби уникнути можливих негараздів у майбутньому.

– Я не хочу робити боляче дитині, якщо в мене вона буде. В мене є така модель в голові, що краще я довше походжу, повибираю, подивлюся, – зізналася Надін.

Раніше переможниця Холостяка 14 ділилася, що після завершення проєкту вона із Тарасом домовилася спробувати побудувати стосунки вже поза камерами.

Близько місяця вони підтримували зв’язок, але згодом Надін почала відчувати напруження і певну дистанцію у спілкуванні. Врешті Цимбалюк припинив їхні стосунки, надіславши голосове повідомлення.

