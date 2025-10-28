Стала известна дата освобождения скандального P.Diddy из тюрьмы
Стала известна дата освобождения скандального рэпера Шона Комбса, известного как P.Diddy, из тюрьмы в Бруклине. В начале октября его приговорили к 50 месяцам за решеткой и штрафу в $500 тыс.
Когда P.Diddy выйдет из тюрьмы
Согласно открытым данным Федерального бюро тюрем, P.Diddy выйдет на свободу 8 мая 2028 года.
Комбса признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Рэпера осудили за перевозку людей с целью проституции или других незаконных сексуальных действий.
Однако в июле суд присяжных оправдал P.Diddy по более серьезным обвинениям в сексуальной торговле людьми и рэкете, за которые ему грозило несколько десятилетий за решеткой или даже пожизненное заключение.
Дата освобождения Комбса отражает срок, который он уже отбыл. Рэпер уже провел в тюрьме около года. С момента ареста в сентябре 2024 года он содержится в городском следственном изоляторе в Бруклине.
Недавно стало известно, что на P. Diddy напали с ножом в тюрьме. По словам его давнего друга Чарлуччи Финни, в камеру музыканта проник другой заключенный с самодельным ножом.