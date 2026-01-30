Анна Саливанчук со слезами на глазах сообщила, что стала бабушкой. В пятницу, 30 января, племянница актрисы Валерия Павлишак, дочь ее родного брата, родила сына.

Новорожденный малыш стал для Анны внуком, а для мамы актрисы — правнуком.

У Саливанчук появился внук

Радостной новостью 40-летняя актриса поделилась в сториз в Instagram. Рассказывая о пополнении в семье, Анна не могла сдержать слез счастья.

Она поздравила новоиспеченных родителей и сообщила, что малыша назвали Орестом.

— Я сегодня стала бабушкой, а моя мама — прабабушкой. Моя крестная дочь, племянница Валерия родила невероятно красивого Ореста. Котик, я тебя поздравляю. Боже, какой он красивый. Я посмотрела видео и прям плачу. Пусть растет счастливым, пусть у тебя будет много молочка. Какой кайф, когда новая жизнь приходит в этот мир! — сказала актриса.

Саливанчук убеждена, что, несмотря на сложные реалии, в которых сейчас живут украинцы, ее племянница справится со всеми вызовами материнства.

Недавно Анна Саливанчук призналась, что и сама не против родить еще детей. Актриса, которая воспитывает двух сыновей, откровенно заявила, что мечтает о большой семье и готова обратиться к медикам, чтобы воплотить это желание в будущем.

