Анна Саліванчук зі сльозами на очах повідомила, що стала бабусею. У п’ятницю, 30 січня, племінниця акторки Валерія Павлишак, донька її рідного брата, народила сина.

Новонароджений малюк став для Анни онуком, а для мами акторки – правнуком.

У Саліванчук з’явився онук

Радісною новиною 40-річна акторка поділилася у сториз в Instagram. Розповідаючи про поповнення в родині, Анна не могла стримати сліз щастя.

Вона привітала новоспечених батьків та повідомила, що малюка назвали Орестом.

– Я сьогодні стала бабусею, а моя мама — прабабусею. Моя хрещена доця, племінниця Валерія народила неймовірно гарного Ореста. Котику, я тебе вітаю. Боже, який він красивий. Я подивилася відео й аж плачу. Нехай росте щасливий, нехай в тебе буде багато молочка. Який кайф, коли нове життя приходить у цей світ! – сказала акторка.

Саліванчук переконана, що, попри складні реалії, у яких нині живуть українці, її племінниця впорається з усіма викликами материнства.

Нещодавно Анна Саліванчук зізнавалася, що й сама не проти народити ще дітей. Акторка, яка виховує двох синів, відверто заявила, що мріє про велику родину і готова звернутися до медиків, щоби втілити це бажання в майбутньому.

