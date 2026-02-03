Вдова лідера гурту Adam Михайла Клименка, який помер у грудні минулого року, вперше після похорону з’явилася на публіці.

Саша Норова відвідала музичну премію Золота зоря Лірум, де під час промови на сцені зворушливо звернулася до покійного коханого.

Що сказала вдова лідера гурту Adam

Цьогоріч на премії Золота зоря Лірум вперше була представлена номінація – Музичний продюсер, переможцем якої став фронтмен гурту Adam Михайло Клименко.

На сцену за статуеткою вийшла дружина покійного артиста. Саша Норова звернулася до коханого та зізналася, що й досі відчуває його присутність поруч.

– Мішо, ти тут? Я думаю, що Міша зі мною кожен мій крок. Я так собі придумала й так хочу в це вірити, – сказала жінка.

Норова наголосила, що Михайло насамперед був саундпродюсером їхнього кохання. Також вона закликала глядачів не боятися говорити про свої почуття та цінувати близьких.

– Я дуже рада, що є люди, яким відгукнулися наші пісні й кохання – це було нашою ціллю. Adam – це кохання, це наше життя. Adam – про любов. Любові забагато не буває, правда? Любіть одне одного, цьомайте одне одного і вчіться, будь ласка, говорити одне одному: Я тебе люблю, – звернулася до залу дружина Клименка.

Нагадаємо, що лідер гурту Adam Михайло Клименко помер 7 грудня у віці 38 років. Понад два тижні музикант перебував у комі, а причиною різкого погіршення його стану став туберкульозний менінгіт.

Прощання з Клименком відбулося 9 грудня у Національній філармонії України. Поховали артиста у селі Луб’янка поблизу Гостомеля.

Фото: Саша Норова

