В субботу, 7 февраля, украинцы выбрали представителя Украины на Евровидении 2026. На международный песенный конкурс в Вену поедет певица Leleka с песней Ridnym.

В сети уже активно обсуждают победу Leleka в Нацотборе 2026 и в целом результаты голосования жюри и зрителей.

Реакция украинцев на победу Leleka в Нацотборе 2026

Традиционно пользователи сети по-разному восприняли результаты Нацотбора на Евровидение.

Большинство поддерживает Leleka и выражает уверенность, что она достойно представит Украину на международном конкурсе. А некоторые советуют певице доработать номер перед поездкой в Вену.

Пусть Leleka летит в Вену достойно представлять Украину на Евровидении 2026. Прекрасная работа и фантастический голос.

Действительно очень красиво. Впервые за долгое время мне нравится выбор украинцев еще на этапе Нацотбора.

Номер всегда можно исправить. Вокал фантастический.

Шикарная песня и исполнение, а номер перед Евровидением сделают профессионалы

Очень не хватает номера. Такая замечательная песня, непревзойденный голос, но нужно немного наполнить и заполнить сцену. Но все равно очень красиво!

Заслуженная победа в Нацтборе! Лети, Лелека, а мы верим в твою победу и в Вене!

Дорогая Лелека, пожалуйста, хорошо подумайте над постановкой номера.

Самая сильная песня, но в то же время худшая постановка и “любительская съемка”, — пишут в комментариях.

Некоторых пользователей сети возмутило то, что победу в Нацотборе одержала артистка, которая уже более 10 лет живет в Германии. Среди них и продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский.

Также в сети раскритиковали члена жюри Руслану, которая перед началом голосования открыто призвала украинцев поддержать Leleka.

Большинство людей искренне голосовало за Laud, Суспільне и некоторые члены жюри занимались открытой агитацией, что противоречит правилам. Украину представит человек, который последние 11 лет проживает за границей. Почему мы не считаем этого человека не в контексте и не оторванным от реальности? Вокал подвел, фирменная нота получилась не такой, как ожидали. Вот это мощная победа.

У Laud реально был шанс показать, насколько прогрессивны певцы Украины, с качественным современным звучанием. А теперь будем снова плакать на сцене еще одной страдательной песней.

Как-то не верится, что Jerry Heil третья у зрителей.

Мы по два часа со светом в день! А здесь побеждает представительница от Германии!

Судьи тянули ее как могли. Человека, который 11 лет живет за пределами Украины и рассказывает о “любви” к родному дому. Ужас. А еще ужаснее — некомпетентность Русланы. Кто ей дал право на агитацию и критику других участников в духе “не тяни сюда фирму”?! Разочарование!

Руслана как член жюри проявила непрофессионализм, когда призвала всех голосовать за Лелеку. Это абсолютно нечестно по отношению к другим участникам, — пишут в сети.

Напомним, по результатам жюри и зрителей второе место в Нацотборе 2026 занял Laud с песней Lightkeeper.

Тройку лидеров закрыла Jerry Heil, которая боролась за право представлять Украину в Вене с композицией Catharticus (Prayer).

