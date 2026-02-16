На фоне слухов о разводе: муж Елены Кравец сделал ей сюрприз в День влюбленных
- Елена Кравец поделилась видео с представления в Днепре на День влюбленных.
- После завершения выступления на сцену поднялся ее муж Сергей с букетом.
- Артистка призналась, что не ожидала сюрприза и была растеряна.
Актриса и ведущая Елена Кравец поделилась трогательным видео со своего спектакля в Днепре, который состоялся в День влюбленных.
Когда артистка принимала цветы от поклонников, на сцену поднялся ее муж Сергей Кравец с букетом.
Елена Кравец о сюрпризе от мужа
Фрагмент с неожиданным завершением выступления звезда опубликовала на своей странице в Instagram в понедельник, 16 февраля.
– 14.02 в Днепре спектакль заканчивался, а сюрприз от Сергея, моего мужа, только начинался. Не буду скрывать – поражена! – прокомментировала Елена.
Напомним, ранее в сети появились слухи о разрыве пары. В конце января Кравец отреагировала на эти предположения, объяснив, что между ней и Сергеем «все сложно». И вот теперь муж удивил ее, приехав на спектакль.
– Я ничего не понимаю, ведь он в другом городе служит. Здесь он говорит, что приехал буквально на спектакль и обратно! Увидеться со мной 14.02, – пояснила артистка, впервые сообщив, что Сергей Кравец поступил в армию.
Елена добавила, что не помнит слов, которые сказала мужу, увидев его на сцене, потому что растерялась. Пара прослезилась, держа друг друга в объятиях. Подписчики в комментариях признаются, что тоже не сдержали слез.
- Здесь все плачут!
- Чтобы таких замечательных сюрпризов было побольше!
- Это было очень трогательно!
- Это было невероятно! Так мог поступить только любящий муж! Да хранит Бог вашу семью!
- Лучший мужчина для лучшей женщины! – пишут люди.
Елена и Сергей Кравец познакомились еще студентами в Кривом Роге и вместе играли в КВН. Пара поженилась в сентябре 2002 года и имеет троих детей: дочь Марию, двойняшек Ивана и Екатерину.
Фото: Елена Кравец