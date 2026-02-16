Актриса и ведущая Елена Кравец поделилась трогательным видео со своего спектакля в Днепре, который состоялся в День влюбленных.

Когда артистка принимала цветы от поклонников, на сцену поднялся ее муж Сергей Кравец с букетом.

Елена Кравец о сюрпризе от мужа

Фрагмент с неожиданным завершением выступления звезда опубликовала на своей странице в Instagram в понедельник, 16 февраля.

– 14.02 в Днепре спектакль заканчивался, а сюрприз от Сергея, моего мужа, только начинался. Не буду скрывать – поражена! – прокомментировала Елена.

Напомним, ранее в сети появились слухи о разрыве пары. В конце января Кравец отреагировала на эти предположения, объяснив, что между ней и Сергеем «все сложно». И вот теперь муж удивил ее, приехав на спектакль.

– Я ничего не понимаю, ведь он в другом городе служит. Здесь он говорит, что приехал буквально на спектакль и обратно! Увидеться со мной 14.02, – пояснила артистка, впервые сообщив, что Сергей Кравец поступил в армию.

Елена добавила, что не помнит слов, которые сказала мужу, увидев его на сцене, потому что растерялась. Пара прослезилась, держа друг друга в объятиях. Подписчики в комментариях признаются, что тоже не сдержали слез.

Здесь все плачут!

Чтобы таких замечательных сюрпризов было побольше!

Это было очень трогательно!

Это было невероятно! Так мог поступить только любящий муж! Да хранит Бог вашу семью!

Лучший мужчина для лучшей женщины! – пишут люди.

Елена и Сергей Кравец познакомились еще студентами в Кривом Роге и вместе играли в КВН. Пара поженилась в сентябре 2002 года и имеет троих детей: дочь Марию, двойняшек Ивана и Екатерину.

