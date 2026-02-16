Актриса и ведущая Елена Кравец поделилась трогательным видео со своего спектакля в Днепре, который состоялся в День влюбленных.

Когда артистка принимала цветы от поклонников, на сцену поднялся ее муж Сергей Кравец с букетом.

Елена Кравец о сюрпризе от мужа

Фрагмент с неожиданным завершением выступления звезда опубликовала на своей странице в Instagram в понедельник, 16 февраля.

– 14.02 в Днепре спектакль заканчивался, а сюрприз от Сергея, моего мужа, только начинался. Не буду скрывать – поражена! – прокомментировала Елена.

Напомним, ранее в сети появились слухи о разрыве пары. В конце января Кравец отреагировала на эти предположения, объяснив, что между ней и Сергеем «все сложно». И вот теперь муж удивил ее, приехав на спектакль.

– Я ничего не понимаю, ведь он в другом городе служит. Здесь он говорит, что приехал буквально на спектакль и обратно! Увидеться со мной 14.02, – пояснила артистка, впервые сообщив, что Сергей Кравец поступил в армию.

Елена добавила, что не помнит слов, которые сказала мужу, увидев его на сцене, потому что растерялась. Пара прослезилась, держа друг друга в объятиях. Подписчики в комментариях признаются, что тоже не сдержали слез.

  • Здесь все плачут!
  • Чтобы таких замечательных сюрпризов было побольше!
  • Это было очень трогательно!
  • Это было невероятно! Так мог поступить только любящий муж! Да хранит Бог вашу семью!
  • Лучший мужчина для лучшей женщины! – пишут люди.

Елена и Сергей Кравец познакомились еще студентами в Кривом Роге и вместе играли в КВН. Пара поженилась в сентябре 2002 года и имеет троих детей: дочь Марию, двойняшек Ивана и Екатерину.

Фото: Елена Кравец

