В агентстве Master Show, которое занималось организацией концертов певца Melovin в украинских городах, сообщили об отмене тура.
Сообщение появилось после новости о срыве выступления артиста в Ровно из-за акции протеста.
Тур Melovin по Украине отменен – что известно
После отмененного концерта в Ровно певец до конца февраля должен был выступить в Луцке, Тернополе, Житомире, Чернигове и Белой Церкви. Теперь стало известно, что и они не состоятся.
– Друзья, у нас есть новости, которые нам самим даются нелегко. Тур Melovin по Украине отменен. Мы очень ждали встречи с вами, но безопасность каждого – превыше всего, – сообщили организаторы.
Команда Master Show добавила, что им искренне жаль из-за этого, и уточнила, что вернуть билеты можно по месту покупки.
Почему отменили концерт в Ровно
Концерт к десятилетию творческой деятельности артиста должен был состояться 17 февраля. Еще до начала мероприятия у дворца культуры Текстильщик собралась группа людей в масках с плакатами Не за гей-браки воюют герои.
Melovin отметил, что не впервые сталкивается с попытками помешать ему выступать, и заявил об угрозах его поклонникам.
Вместе с тем артист призвал нардепов принять законопроект №5488, предусматривающий криминализацию преступлений ненависти и языка вражды, преследований, а также прямой запрет на дискриминацию по признакам сексуальной ориентации.
Фанаты Melovin поддерживают любимого артиста в сети, сожалеют об отмененных концертах и уверяют, что обязательно дождутся новых выступлений.