В агентстві Master Show, що займалося організацією концертів співака Melovin в українських містах, повідомили про скасування туру.

Повідомлення зʼявилося після новини про зрив виступу артиста у Рівному через акцію протесту.

Тур Melovin Україною скасовано – що відомо

Після скасованого концерту в Рівному співак до кінця лютого мав виступити у Луцьку, Тернополі, Житомирі, Чернігові та Білій Церкві. Тепер стало відомо, що й вони не відбудуться.

– Друзі, маємо новини, які нам самим даються нелегко. Тур Melovin Україною скасовано. Ми дуже чекали на зустріч із вами, але безпека кожного – понад усе, – повідомили організатори.

Команда Master Show додала, що їм щиро прикро через це та уточнила, що повернути квитки можна за місцем покупки.

Чому скасували концерт у Рівному

Концерт до десятиріччя творчої діяльності артиста мав відбутися 17 лютого. Ще до початку заходу біля палацу культури Текстильник зібралася група людей у масках з плакатами Не за гей-шлюби воюють герої.

Melovin зауважив, що не вперше стикається зі спробами завадити йому виступати, і заявив про погрози його шанувальникам.

Разом із тим артист закликав нардепів ухвалити законопроєкт №5488, що передбачає криміналізацію злочинів ненависті та мови ворожнечі, переслідувань, а також пряму заборону на дискримінацію за ознаками сексуальної орієнтації.

Фанати Melovin підтримують улюбленого артиста у мережі, шкодують через скасовані концерти та запевняють, що неодмінно дочекаються нових виступів.

