Певец Melovin (Константин Бочаров), который ранее объявил о завершении карьеры, объяснил свое решение и рассказал, что станет финальной точкой его сценического пути.

Melovin о завершении карьеры

Артист заверил, что не шутит насчет завершения музыкальной карьеры и не использует эту тему как информационный повод. По словам Melovin, он хочет уйти в неизвестность и сместить фокус внимания со сцены.

— Это не хайп и не прощание, как у Михаила Поплавского. Я действительно завершаю карьеру в конце этого года. Я хочу пойти в неизвестность. Возможно, вы когда-нибудь соскучитесь по мне, — сказал певец.

Точную дату завершения сценической карьеры Melovin не назвал, однако отметил, что финальной точкой станет специальное представление, над которым он уже работает вместе с командой.

Премьера запланирована на декабрь 2026 года — именно после нее артист намерен попрощаться с поклонниками.

Накануне стало известно, что тур Melovin по Украине отменен. Соответствующее решение организаторы приняли после срыва концерта певца в Ровно 17 февраля, подчеркнув, что безопасность зрителей является приоритетом.

До конца месяца Melovin должен был выступить в Луцке, Тернополе, Житомире, Чернигове и Белой Церкви.

Источник : Люкс ФМ

