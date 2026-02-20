Співак Melovin (Костянтин Бочаров), який раніше оголосив про завершення кар’єри, пояснив своє рішення та розповів, що стане фінальною точкою його сценічного шляху.

Melovin про завершення кар’єри

Артист запевнив, що не жартує щодо завершення музичної кар’єри й не використовує цю тему як інформаційний привід. За словами Melovin, він хоче піти у невідомість та змістити фокус уваги зі сцени.

– Це не хайп і не прощання, як в Михайла Поплавського. Я дійсно завершую кар’єру наприкінці цього року. Я хочу піти в невідомість. Можливо, ви за мною засумуєте колись, – сказав співак.

Точно дату завершення сценічної кар’єри Melovin не назвав, однак зазначив, що фінальною точкою стане спеціальна вистава, над якою він уже працює разом із командою.

Зараз дивляться

Прем’єру заплановано на грудень 2026 року — саме після неї артист має намір попрощатися із шанувальниками.

Напередодні стало відомо, що тур Melovin Україною скасовано. Відповідне рішення організатори ухвалили після зриву концерту співака у Рівному 17 лютого, наголосивши, що безпека глядачів є пріоритетом.

До кінця місяця Melovin мав виступити у Луцьку, Тернополі, Житомирі, Чернігові та Білій Церкві.

Джерело : Люкс ФМ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.