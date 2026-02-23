После ареста дяди: принц Уильям сделал откровенное признание за кулисами BAFTA
- Уильям и Кейт появились на BAFTA после ареста Эндрю.
- Принц признался, в каком состоянии находится из-за семейного кризиса.
- Это первое появление Кейт Миддлтон на BAFTA после объявления диагноза.
Принц и принцесса Уэльские стали главными гостями церемонии кинопремии BAFTA в лондонском Royal Festival Hall.
Этот выход стал первым совместным появлением супругов после резонансного ареста бывшего принца Эндрю на прошлой неделе и на фоне длительной борьбы Кейт Миддлтон с раком.
Несмотря на официальный характер мероприятия, принц Уильям откровенно рассказал о своем подавленном состоянии, которое мешает ему полноценно участвовать в просмотре фестивальных лент.
Принц Уильям о состоянии на фоне скандала
Наследник британского престола объяснил, почему не успел посмотреть перед церемонией одного из главных номинантов – фильм Гамнет, рассказывающий о смерти сына Шекспира и родительском горе.
– Мне нужно быть в очень спокойном состоянии, чтобы смотреть такое кино, а сейчас я не в нем. Я отложу этот просмотр на потом, – признался принц Уильям.
Зато принцесса Уэльская посмотрела драму накануне вечером. Сама Кейт в шутку добавила, что смотреть такую эмоциональную картину перед выходом в свет было плохой идеей, ведь утром она проснулась с опухшими от слез глазами.
Арест принца Эндрю и ход расследования
Напряженная атмосфера в королевской семье связана с расследованием дела Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.
В прошлый четверг его арестовали и допрашивали почти 12 часов по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Следствие изучает данные о том, что в 2010 и 2011 годах он мог передавать конфиденциальные торговые отчеты Джеффри Эпштейну во время исполнения обязанностей специального торгового представителя Великобритании в Азии.
В настоящее время полиция проводит обыски в поместье Royal Lodge, откуда Эндрю недавно выселил король Чарльз III. Монарх уже выступил с заявлением о полной поддержке правоохранительных органов и предоставил доступ ко всем необходимым архивам.