В Великобритании правительство рассматривает возможность инициировать закон об исключении Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии королевского наследования.

Об этом изданию ВВС рассказал министр обороны страны Люк Поллард.

Устранение Эндрю из линии наследования короны Великобритании: что известно

Отмечается, что этот шаг может помешать Эндрю стать королем в принципе, ведь сейчас он остается восьмым в очереди на престол, несмотря на то, что его лишили титула принца за его связи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Эндрю освободили из-под следствия через 11 часов после ареста по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.

По данным издания, он последовательно и решительно отрицает все обвинения в правонарушениях.

Отмечается, что попытка лишить Эндрю шанса на престол потребует акта парламента Великобритании. Его, в свою очередь, должны одобрить депутаты и коллеги, а в силу он вступит только после королевской санкции.

Кроме прочего, этот шаг должны поддержать 14 стран Содружества, где Чарльз III является главой государства, включая Канаду, Австралию, Ямайку и Новую Зеландию.

Последний раз линия наследования была изменена актом парламента в 2013 году, когда законодательно восстановили права лиц, которые ранее были исключены из престолонаследия из-за брака с католиком.

Это также положило конец мужскому первонаследию, согласно которому младший сын может заменить старшую дочь в линии наследования. Это касается тех, кто родился после 28 октября 2011 года.

Последний раз, когда кто-то был отстранен от линии наследования актом парламента, это произошло в 1936 году, когда Эдуард VIII и его потомки были отстранены из-за его отречения от престола.

Лидер либеральных демократов сэр Эд Дэйви заявил, что полиции следует позволить выполнять свою работу, действуя без страха и предубеждений.

– Но, очевидно, это вопрос, который парламенту придется рассмотреть, когда для этого наступит время, и, естественно, монархия захочет убедиться, что он никогда не сможет стать королем, – сказал Дэйви.

По словам лидера партии в Вестминстере Стивена Флинна, ШНП поддержит отстранение Эндрю от линии престолонаследия, если это будет необходимо.

Депутат от Лейбористской партии Рэйчел Маскелл, представляющая Йорк Сентрал, также выразила готовность к такому шагу.

– Я бы поддержала законодательство об отстранении Эндрю от престолонаследия и от должности государственного советника, – сказала она.

Что касается короля, то он сможет посмотреть на этот последний вызов через призму, которая отделяет семейные связи от служебных обязанностей, считает бывший секретарь монарха по связям с общественностью Джулиан Пейн.

Королева Камилла, как отметил Пейн, “умеет настраиваться на общественное настроение”.

Журналисты напоминают, что государственные советники имеют право исполнять обязанности монарха, который болен или находится за границей, хотя на практике ожидается, что для выполнения этих обязанностей привлекаются только работающие члены королевской семьи.

По данным Библиотеки Палаты общин, отстранение Эндрю от линии престолонаследия лишит его и этой роли.

Эндрю отказался от государственных обязанностей в 2019 году после негативной реакции на интервью BBC Newsnight о его отношениях с Эпштейном.

Ранее Факты ICTV написали о деталях громкого дела, из-за которого бывшего принца Эндрю арестовали в день рождения.

Между тем король Чарльз III дал понять, что не будет препятствовать работе правоохранительных органов в отношении своего брата.

