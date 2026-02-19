У Великій Британії заарештували Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, брата короля Чарльза III. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Наразі колишній принц перебуває під вартою, а поліція проводить обшуки.

Деталі затримання принца Ендрю

Затримання відбулося вранці 19 лютого – саме цього дня Ендрю виповнюється 66 років.

Поліція Темз-Веллі підтвердила, що чоловіка в віці 60+ років затримали в Норфолку.

Хоча правоохоронці офіційно не називають імені згідно з протоколом, провідні британські ЗМІ підтверджують, що йдеться саме про Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

Наразі слідчі дії тривають за двома напрямами. Правоохоронці проводять обшуки за адресами в Норфолку та Беркширі. Вранці автомобілі, схожі на поліцейські, бачили й біля маєтку у Сандрінгемі.

У чому саме підозрюють колишнього принца

Кримінальне розслідування пов’язане з матеріалами з так званих справ Джеффрі Епштейна – американського фінансиста, засудженого за сексуальні злочини.

За версією слідства, під час перебування на посаді спеціального представника Великої Британії з питань торгівлі та інвестицій, Ендрю міг передавати Епштейну конфіденційні державні документи.

Поліція почала перевірку після оприлюднення тисяч сторінок нових архівних документів у США.

Окрім звинувачень у розголошенні службової інформації, правоохоронці також вивчали заяви про те, що Епштейн міг організовувати зустрічі принца Ендрю з жінками для сексуальних контактів у Великій Британії.

Проте наразі арешт стосується саме статті про зловживання службовим становищем.

Позиція поліції та королівської родини

Помічник головного констебля Олівер Райт заявив, що рішення про відкриття справи ухвалили після ретельної перевірки отриманої інформації.

– Нам важливо зберегти цілісність та об’єктивність розслідування. Ми розуміємо значний суспільний інтерес до цієї справи, тому надаватимемо оновлення, щойно це буде можливо, – зазначив він.

Сам Ендрю Маунтбеттен-Віндзор неодноразово та категорично заперечував будь-які порушення закону чи неналежну поведінку.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Ендрю офіційно позбавили останнього королівського титулу та прав на використання звертання Його Королівська Високість через скандали навколо його дружби з Епштейном.

Король Чарльз III раніше давав зрозуміти, що не перешкоджатиме роботі правоохоронних органів щодо свого брата.

Джерело : BBC

