Після арешту дядька: принц Вільям зробив відверте зізнання за лаштунками BAFTA
Вільям і Кейт з’явилися на BAFTA після арешту Ендрю.
Принц зізнався, у якому стані перебуває через сімейну кризу.
Це перша поява Кейт Міддлтон на BAFTA після оголошення діагнозу.
Принц та принцеса Уельські стали головними гостями церемонії кінопремії BAFTA у лондонському Royal Festival Hall.
Цей вихід став першою спільною появою подружжя після резонансного арешту колишнього принца Ендрю минулого тижня та на тлі тривалої боротьби Кейт Міддлтон з раком.
Попри офіційний характер заходу, принц Вільям відверто розповів про свій пригнічений стан, який заважає йому повноцінно брати участь у перегляді фестивальних стрічок.
Принц Вільям про стан на тлі скандалу
Спадкоємець британського престолу пояснив, чому не встиг подивитися перед церемонією одного з головних номінантів – фільм Гамнет, що розповідає про смерть сина Шекспіра та батьківське горе.
– Мені потрібно бути в дуже спокійному стані, щоб дивитися таке кіно, а зараз я не в ньому. Я відкладу цей перегляд на потім, – зізнався принц Вільям.
Натомість принцеса Уельська переглянула драму напередодні ввечері. Сама Кейт жартома додала, що дивитися таку емоційну картину перед виходом у світ було поганою ідеєю, адже зранку вона прокинулася з припухлими через сльози очима.
Арешт принца Ендрю та хід розслідування
Напружена атмосфера в королівській родині пов’язана з розслідуванням справи Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.
Минулого четверга його заарештували та допитували майже 12 годин за підозрою у зловживанні службовим становищем.
Слідство вивчає дані про те, що у 2010 та 2011 роках він міг передавати конфіденційні торгові звіти Джеффрі Епштейну під час виконання обов’язків спеціального торгового представника Великої Британії в Азії.
Наразі поліція проводить обшуки у маєтку Royal Lodge, звідки Ендрю нещодавно виселив король Чарльз III. Монарх уже виступив із заявою про повну підтримку правоохоронних органів і надав доступ до всіх необхідних архівів.