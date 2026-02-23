Принц та принцеса Уельські стали головними гостями церемонії кінопремії BAFTA у лондонському Royal Festival Hall.

Цей вихід став першою спільною появою подружжя після резонансного арешту колишнього принца Ендрю минулого тижня та на тлі тривалої боротьби Кейт Міддлтон з раком.

Попри офіційний характер заходу, принц Вільям відверто розповів про свій пригнічений стан, який заважає йому повноцінно брати участь у перегляді фестивальних стрічок.

Принц Вільям про стан на тлі скандалу

Спадкоємець британського престолу пояснив, чому не встиг подивитися перед церемонією одного з головних номінантів – фільм Гамнет, що розповідає про смерть сина Шекспіра та батьківське горе.

– Мені потрібно бути в дуже спокійному стані, щоб дивитися таке кіно, а зараз я не в ньому. Я відкладу цей перегляд на потім, – зізнався принц Вільям.

Натомість принцеса Уельська переглянула драму напередодні ввечері. Сама Кейт жартома додала, що дивитися таку емоційну картину перед виходом у світ було поганою ідеєю, адже зранку вона прокинулася з припухлими через сльози очима.

Арешт принца Ендрю та хід розслідування

Напружена атмосфера в королівській родині пов’язана з розслідуванням справи Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.

Минулого четверга його заарештували та допитували майже 12 годин за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Слідство вивчає дані про те, що у 2010 та 2011 роках він міг передавати конфіденційні торгові звіти Джеффрі Епштейну під час виконання обов’язків спеціального торгового представника Великої Британії в Азії.

Наразі поліція проводить обшуки у маєтку Royal Lodge, звідки Ендрю нещодавно виселив король Чарльз III. Монарх уже виступив із заявою про повну підтримку правоохоронних органів і надав доступ до всіх необхідних архівів.

Джерело : Daily Mail

