Король Великої Британії Чарльз III відреагував на арешт свого молодшого брата Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Реакція Чарльза III на арешт принца Ендрю

В офіційній заяві 77-річного монарха зазначається, що він з глибоким занепокоєнням дізнався про новини щодо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та підозри у зловживанні службовим становищем.

– Наразі триває повний, справедливий та належний процес розслідування цього питання відповідним чином та відповідними органами. Як я вже зазначав раніше, ми надаємо їм нашу повну та щиру підтримку та співпрацю, – йдеться у повідомленні.

Чарльз III наголосив, що “закон повинен бути виконаний”.

– Оскільки цей процес триває, було б неправильно з мого боку коментувати цю справу далі. Тим часом моя родина і я продовжимо виконувати свої обов’язки і служити вам усім, – додав монарх.

За даними BBC, ні король, ні Букінгемський палац не були заздалегідь поінформовані про те, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор буде заарештований. Також видання повідомляє, що принц Вільям і Кейт Міддлтон підтримують заяву монарха.

Нагадаємо, що принца Ендрю заарештували 19 лютого, у день його 66-річчя. Наразі поліція проводить обшуки за адресами в Норфолку та Беркширі.

Кримінальне розслідування пов’язане з матеріалами з так званих справ Джеффрі Епштейна – американського фінансиста, засудженого за сексуальні злочини.

За версією слідства, під час перебування на посаді спеціального представника Великої Британії з питань торгівлі та інвестицій, Ендрю міг передавати Епштейну конфіденційні державні документи.

