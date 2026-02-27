Этап, который меня ждет: Kola заговорила о пополнении в семье
- Kola призналась, что мечтает о рождении ребенка.
- Артистка вышла замуж в 2023 году за украинца, проживающего в Израиле.
- Мужчина родом из Днепра и на 13 лет старше Kola.
Певица Kola (Анастасия Прудиус) призналась, что мечтает о рождении ребенка. Об этом артистка рассказала журналистке Ксении Малынюк эксклюзивно для программы Ранок у великому місті.
Kola мечтает о ребенке
В 2023 году исполнительница хита Біля серця тайно вышла замуж за украинца, проживающего в Израиле. Мужчину зовут Вячеслав. Известно, что он родом из Днепра и на 13 лет старше артистки
Пара познакомилась летом 2022 года на одном из ее благотворительных концертов в Израиле. Вячеслав был одним из организаторов мероприятия.
За годы совместной жизни у певицы появилась мечта, которую она уже обсуждает с мужем.
– Я мечтаю о ребенке. Чувствую, что это какой-то уже этап, который меня ждет, – заявила Kola.
Зато, как уверяет певица, никаких особых пожеланий о материальных вещах у нее нет.
Kola о заработках
Звезда отметила, что за четыре последних года не купила себе ни машины, ни квартиры. Все заработанные средства артистка вкладывает в творчество и потратила на организацию выступления во Дворце спорта.
– Все в клипы, в песни. На самом деле то, что я вложила в Дворец, это были мои роялти. То есть я прямо их откладывала. Если бы не мой муж, я бы это не откладывала. А еще я заняла деньги, я уже их отдала. У меня ничего нет, – резюмировала Kola.
Ранее певица говорила, что отношения на расстоянии с любимым даются непросто, ведь они очень скучают друг по другу. Kola редко ездит к Вячеславу в Израиль, а он редко бывает в Украине.