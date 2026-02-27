Співачка Kola (Анастасія Прудіус) зізналася, що мріє про народження дитини. Про це артистка розповіла журналістці Ксенії Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті.

Kola мріє про дитину

У 2023 році виконавиця хіта Біля серця таємно вийшла заміж за українця, який проживає в Ізраїлі. Чоловіка звати В’ячеслав. Відомо, що він родом із Дніпра та на 13 років старший за артистку

Пара познайомилася влітку 2022-го на одному з її благодійних концертів в Ізраїлі. Вʼячеслав був одним із організаторів заходу.

За роки спільного життя у співачки зʼявилася мрія, яку вона вже обговорює з чоловіком.

– Я мрію про дитину. Відчуваю, що це якийсь вже етап, який на мене чекає, – заявила Kola.

Натомість, як запевняє співачка, жодних особливих побажань про матеріальні речі у неї немає.

Kola про заробітки

Зірка зазначила, що за чотири останні роки не купила собі ані машини, ані квартири. Всі зароблені кошти артистка вкладає у творчість та витратила на організацію виступу у Палаці спорту.

– Все в кліпи, в пісні. Насправді от це, що я там вклала в Палаці, це були мої роялти. Тобто я прям їх відкладала. Якби не мій чоловік, я б це не відкладала. А ще я зайняла грошей, я вже їх віддала. В мене нічого немає, – резюмувала Kola.

Раніше співачка казала, що стосунки на відстані з коханим даються непросто, адже вони дуже сумують одне за одним. Kola рідко їздить до В’ячеслава в Ізраїль, а він рідко буває в Україні.

Джерело : Ранок у великому місті

