Етап, який на мене чекає: Kola заговорила про поповнення в родині
- Kola зізналася, що мріє про народження дитини.
- Артистка вийшла заміж у 2023 році за українця, який проживає в Ізраїлі.
- Чоловік родом із Дніпра та на 13 років старший за Kola.
Співачка Kola (Анастасія Прудіус) зізналася, що мріє про народження дитини. Про це артистка розповіла журналістці Ксенії Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті.
Kola мріє про дитину
У 2023 році виконавиця хіта Біля серця таємно вийшла заміж за українця, який проживає в Ізраїлі. Чоловіка звати В’ячеслав. Відомо, що він родом із Дніпра та на 13 років старший за артистку
Пара познайомилася влітку 2022-го на одному з її благодійних концертів в Ізраїлі. Вʼячеслав був одним із організаторів заходу.
За роки спільного життя у співачки зʼявилася мрія, яку вона вже обговорює з чоловіком.
– Я мрію про дитину. Відчуваю, що це якийсь вже етап, який на мене чекає, – заявила Kola.
Натомість, як запевняє співачка, жодних особливих побажань про матеріальні речі у неї немає.
Kola про заробітки
Зірка зазначила, що за чотири останні роки не купила собі ані машини, ані квартири. Всі зароблені кошти артистка вкладає у творчість та витратила на організацію виступу у Палаці спорту.
– Все в кліпи, в пісні. Насправді от це, що я там вклала в Палаці, це були мої роялти. Тобто я прям їх відкладала. Якби не мій чоловік, я б це не відкладала. А ще я зайняла грошей, я вже їх віддала. В мене нічого немає, – резюмувала Kola.
Раніше співачка казала, що стосунки на відстані з коханим даються непросто, адже вони дуже сумують одне за одним. Kola рідко їздить до В’ячеслава в Ізраїль, а він рідко буває в Україні.