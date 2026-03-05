Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин Бекхэм остался недоволен тем, что родители публично поздравили его с днем рождения в соцсетях.

По словам осведомленного собеседника издания Entertainment Tonight, такие посты стали для него очередным примером публичных действий, которых он пытался избежать.

Почему сын Бекхэмов недоволен поздравлением

Как сообщил источник, Бруклину не понравилось, что Дэвид и Виктория Бекхэмы опубликовали поздравления в своих Instagram-сториз, несмотря на его просьбу не делать публичных заявлений о нем.

– Это именно те показательные публичные действия, которым Бруклин пытается положить конец, но безрезультатно, – отметил инсайдер.

Он добавил, что Бруклин и его жена Никола Пельтц пока не стремятся к примирению с семьей Бекхэмов, хотя Дэвид и Виктория готовы восстановить отношения с сыном.

Собеседник заявил, что супруги пытаются дистанцироваться от семейной драмы и сосредоточиться на собственной жизни.

– Бруклин и Никола хотят держаться подальше от этой ситуации и строить свою жизнь. Они хотели бы просто двигаться дальше, – отметил источник.

Как Бэкхемы поздравили сына

Несмотря на вражду, родители все же публично поздравили Бруклина с 27-летием. В своих сториз они опубликовали архивные фото с сыном.

Как пишет Page Six, именинник не репостнул эти поздравления в своих сториз и не отреагировал на них публично.

По данным издания, ранее он якобы просил родителей не упоминать его в соцсетях и контактировать только через адвоката.

Также в январе парень открыто говорил о конфликте с семьей, заявив, что не хочет восстанавливать отношения.

Сюрприз для Бруклина от жены

Жена Бруклина Бекхэма, актриса и модель Никола Пельтц, подготовила для него праздничный сюрприз с золотыми воздушными шариками, цветами и подарками.

Вместо торта она преподнесла любимому коробку розовых пончиков, из которых была составлена надпись Happy Birthday, Brooklyn.

Никола попросила Бруклина загадать желание, после чего он задул свечи. Жена выразила надежду, что все его мечты непременно сбудутся.

