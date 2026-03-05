Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів Бруклін Бекхем залишився незадоволеним тим, що батьки публічно привітали його з днем народження у соцмережах.

За словами обізнаного співрозмовника видання Entertainment Tonight, такі пости стали для нього черговим прикладом публічних дій, яких він намагався уникнути.

Чому син Бекхемів незадоволений привітанням

Як повідомило джерело, Брукліну не сподобалося, що Девід і Вікторія Бекхеми опублікували привітання у своїх Instagram-сториз, попри його прохання не робити публічних заяв про нього.

– Це саме ті показові публічні дії, яким Бруклін намагається покласти край, але безрезультатно, – зазначив інсайдер.

Він додав, що Бруклін і його дружина Нікола Пельтц поки не прагнуть примирення з родиною Бекхемів, хоча Девід і Вікторія готові відновити стосунки із сином.

Співрозмовник заявив, що подружжя намагається дистанціюватися від сімейної драми та зосередитися на власному житті.

– Бруклін і Нікола хочуть триматися подалі від цієї ситуації та будувати своє життя. Вони хотіли б просто рухатися далі, — зазначило джерело.

Як Бекхеми привітали сина

Попри ворожнечу, батьки все ж публічно привітали Брукліна з 27-річчям. У своїх сториз вони опублікували архівні фото з сином.

Як пише Page Six, іменинник не поширив ці привітання у своїх сториз і не відреагував на них публічно.

За даними видання, раніше він нібито просив батьків не згадувати його у соцмережах і контактувати лише через адвоката.

Також у січні хлопець відкрито говорив про конфлікт із родиною, заявивши, що не хоче відновлювати стосунки.

Сюрприз для Брукліна від дружини

Дружина Брукліна Бекхема, акторка та модель Нікола Пельтц, підготувала для нього святковий сюрприз із золотими повітряними кульками, квітами та подарунками.

Замість торта вона презентувала коханому коробку рожевих пончиків, з яких був складений напис Happy Birthday, Brooklyn.

Нікола попросила Брукліна загадати бажання, після чого він задув свічки. Дружина висловила сподівання, що усі його мрії неодмінно здійсняться.

