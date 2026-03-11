Еврокомиссия пригрозила отобрать грант у Венецианской биеннале из-за возвращения РФ
Европейская комиссия осудила решение фонда Fondazione Biennale разрешить России вновь открыть свой национальный павильон на Венецианской биеннале 2026 года.
В Брюсселе предупредили: если это решение не будет пересмотрено, ЕС может приостановить или прекратить грант для фонда.
Об этом говорится в совместном заявлении исполнительного вице-президента Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа.
Критика решения от Еврокомиссии
Напомним, что на днях организаторы биеннале обнародовали список стран-участниц 61-й Международной художественной выставки – в нем снова появилась Россия.
В Еврокомиссии заявили, что такое решение противоречит общей позиции Евросоюза в отношении российской агрессии против Украины.
– Культура продвигает и защищает демократические ценности, поддерживает открытый диалог, разнообразие и свободу слова. Она никогда не должна становиться платформой для пропаганды, – подчеркнули в Еврокомиссии.
В Брюсселе также подчеркнули, что государства ЕС, институты и организации должны действовать в соответствии с санкциями и не предоставлять платформу людям, которые поддерживали или оправдывали агрессию Кремля против Украины.
ЕС пригрозил пересмотреть грант
В заявлении Еврокомиссии отмечается, что решение допустить Россию к участию несовместимо с коллективным ответом ЕС на российскую агрессию.
Если Fondazione Biennale все же разрешит участие российского павильона, Еврокомиссия может рассмотреть дальнейшие шаги. Среди них – приостановление или прекращение действующего гранта ЕС для фонда Биеннале.
Решение организаторов уже вызвало критику в Европе. Министры культуры 22 стран, в частности Франции, Германии, Польши и Украины, призвали организаторов пересмотреть участие России, пишет Politico.
Реакция Украины
Министр иностранных дел Андрей Сибига и вице-премьер по гуманитарной политике Татьяна Бережная заявили, что международные культурные события не могут становиться площадкой для “отбеливания военных преступлений”, которые Россия совершает против украинского народа и культурного наследия.
Они подчеркнули, что Россия активно использует культуру как инструмент политического влияния.
В то же время в Москве предсказуемо положительно отреагировали на решение организаторов биеннале. Спецпредставитель Кремля по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что участие в мероприятии якобы является доказательством того, что российская культура “не находится в изоляции”.
61-я Международная художественная выставка Венецианской биеннале должна состояться с мая по ноябрь 2026 года.