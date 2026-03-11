Європейська комісія засудила рішення фонду Fondazione Biennale дозволити Росії знову відкрити свій національний павільйон на Венеційській бієнале 2026 року.

У Брюсселі попередили: якщо це рішення не переглянуть, ЄС може призупинити або припинити грант для фонду.

Про це йдеться у спільній заяві виконавчої віцепрезидентки Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генни Вірккунен та єврокомісара з питань міжгенераційної справедливості, молоді, культури і спорту Гленна Мікаллефа.

Критика рішення від Єврокомісії

Нагадаємо, що днями організатори бієнале оприлюднили список країн-учасниць 61-ї Міжнародної художньої виставки – у ньому знову з’явилася Росія.

У Єврокомісії заявили, що таке рішення суперечить спільній позиції Євросоюзу щодо російської агресії проти України.

– Культура просуває та захищає демократичні цінності, підтримує відкритий діалог, різноманіття і свободу слова. Вона ніколи не повинна ставати платформою для пропаганди, – наголосили у Єврокомісії.

У Брюсселі також наголосили, що держави ЄС, інституції та організації повинні діяти відповідно до санкцій і не надавати платформу людям, які підтримували або виправдовували агресію Кремля проти України.

ЄС пригрозив переглянути грант

У заяві Єврокомісії зазначено, що рішення допустити Росію до участі несумісне з колективною відповіддю ЄС на російську агресію.

Якщо Fondazione Biennale все ж дозволить участь російського павільйону, Єврокомісія може розглянути подальші кроки. Серед них – призупинення або припинення чинного гранту ЄС для фонду Бієнале.

Рішення організаторів вже викликало критику в Європі. Міністри культури 22 країн, зокрема Франції, Німеччини, Польщі та України, закликали організаторів переглянути участь Росії, пише Politico.

Реакція України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та віцепрем’єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна заявили, що міжнародні культурні події не можуть ставати майданчиком для “відбілювання воєнних злочинів”, які Росія чинить проти українського народу та культурної спадщини.

Вони наголосили, що Росія активно використовує культуру як інструмент політичного впливу.

Водночас у Москві передбачувано позитивно відреагували на рішення організаторів бієнале. Спецпредставник Кремля з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидкой заявив, що участь у заході нібито є доказом того, що російська культура “не перебуває в ізоляції”.

61-ша Міжнародна художня виставка Венеційської бієнале має відбутися з травня до листопада 2026 року.

