Фильм 2000 метров до Андреевки режиссера Мстислава Чернова и оператора Алексея Бабенко получил награду Американского общества кинооператоров (ASC Awards).

Церемония вручения юбилейной 40-й премии ASC Awards состоялась в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

Фильм Чернова отметили на 40-й ASC Awards

Награду принял Мстислав Чернов. Он отметил, что его коллега Алексей Бабенко не смог присутствовать на мероприятии, так как сейчас работает в Киеве.

ASC Awards – одна из важнейших профессиональных наград в сфере операторского искусства. Премию ежегодно вручает Американское общество кинооператоров за лучшую работу в кино, телевидении, документалистике и музыкальных видео.

О чем фильм 2000 метров до Андреевки

Документальный фильм 2000 метров до Андреевки рассказывает об одном из эпизодов украинского контрнаступления осенью 2023 года.

В центре событий — бои Третьей отдельной штурмовой бригады за село Андреевка, расположенное примерно в 10 километрах от Бахмута. Лента показывает, какой ценой украинские военные завоевывают каждый метр освобожденной земли.

Мстислав Чернов уже имеет ряд международных наград за этот документальный фильм. В частности, он получил премию Гильдии режиссеров Америки (DGA) и стал лауреатом премии имени Пола Селвина (Paul Selvin Award) от Гильдии сценаристов Америки.

Несмотря на такое признание, документальный фильм 2000 метров до Андреевки в этом году не попал в список номинантов на премию Оскар, хотя и был заявлен в шорт-листе.

