Пропагандистський фільм Містер Ніхто проти Путіна виграв Оскар у категорії Найкращий документальний фільм.

Нагороду творцям стрічки вручили під час церемонії у театрі Долбі в Лос-Анджелесі.

Найкращий документальний фільм Оскар 2026

Статуетку творцям стрічки вручив телеведучий Джиммі Кіммел.

Містер Ніхто проти Путіна розповідає про Павла Таланкіна, працівника школи в невеликому шахтарському містечку біля Уральських гір.

Його називають одним зі співавторів фільму, бо він сам знімав життя своїх учнів і фіксував події навколо. В описі фільму йдеться, що він нібито “документував дії адміністрації Путіна, спрямовані на контроль над громадською думкою під час російсько-української війни”.

У цій категорії на нагороду також претендували такі стрічки: Алабамське рішення, Прийди і побач мене в доброму світлі, Ідеальна сусідка та Прорізання крізь скелі.

Нагадаємо, український документальний фільм 2000 метрів до Андріївки режисера Мстислава Чернова був у списку претендентів, але не увійшов до фінальної п’ятірки. Натомість нещодавно картина отримала премію Гільдії операторів США.

З усіма переможцями кінопремії Оскар 2026, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Кадр із фільму: Містер Ніхто проти Путіна

