Джесси Бакли стала лауреатом кинопремии Оскар-2026 в номинации Лучшая женская роль. Награду ей вручила Майки Мэдисон, победительница в этой номинации прошлого года.

36-летняя Джесси Бакли получила награду от Американской киноакадемии за роль Агнес Шекспир в фильме Хамнет: История, вдохновившая Гамлета, снятом Хлои Чжао.

Лента рассказывает о жене Уильяма Шекспира, которая переживает потерю их единственного сына Гамнета. Шекспира на экране воплотил актер Пол Мескал, однако главный акцент в повествовании сделан на Агнес.

Ранее за эту роль Джесси Бакли получила статуэтку Золотой глобус, премию Гильдии актеров и статуэтку БАФТА.

Помимо Мэдисон на награду в категории Лучшая женская роль претендовали: Ренате Рейнсве (Сентиментальная ценность), Эмма Стоун (Бугония), Роуз Бирн (Я не железная) и Кейт Хадсон (Песня любви).

Кадр из фильма Хамнет

