Американська кіноакадемія оголосила переможця у категорії Найкращий актор другого плану на Оскар 2026.

Ця номінація традиційно відзначає акторів, чиї ролі не є центральними у фільмі, але часто стають ключовими для розвитку сюжету та створюють один із найсильніших драматичних акцентів картини.

Найкращий актор другого плану на Осарі 2026 – Шон Пенн

Перемогу у категорії Найкращий актор другого плану на Оскар 2026 здобув Шон Пенн.

Американського актора відзначили золотою статуеткою за роль у фільмі Одна битва за іншою режисера Пола Томаса Андерсона. Щоправда, сам він за трофеєм на сцену не вийшов — нагороду забрав Кіран Калкін, який оголошував номінантів.

Картина розповідає масштабну історію про політичні конфлікти, особисті амбіції та боротьбу за вплив. У фільмі Пенн виконав роль персонажа, який відіграє важливу роль у розвитку подій.

Шон Пенн є дворазовим лауреатом премії Оскар. Він отримував статуетки за ролі у фільмах Таємнича річка та Гарві Мілк.

Актор відомий своєю потужною драматичною грою та участю у багатьох культових стрічках сучасного кіно. Втім, для українців його постать має особливе значення.

Шон Пенн та Україна

Адже Шон Пенн одним з перших голлівудських зірок підтримав Україну у повномасштабній війні проти російських окупантів.

У 2022 році за підтримку українського народу президент Володимир Зеленський нагородив актора орденом За заслуги ІІІ ступеня.

Пенн навіть набив татуювання у вигляді українського тризуба. Національний символ знадоться на на зап’ястку правої руки зірки.

