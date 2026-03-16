Оскар 2026 як найкращий актор другого плану отримав Шон Пенн
Американська кіноакадемія оголосила переможця у категорії Найкращий актор другого плану на Оскар 2026.
Ця номінація традиційно відзначає акторів, чиї ролі не є центральними у фільмі, але часто стають ключовими для розвитку сюжету та створюють один із найсильніших драматичних акцентів картини.
Перемогу у категорії Найкращий актор другого плану на Оскар 2026 здобув Шон Пенн.
Американського актора відзначили золотою статуеткою за роль у фільмі Одна битва за іншою режисера Пола Томаса Андерсона. Щоправда, сам він за трофеєм на сцену не вийшов — нагороду забрав Кіран Калкін, який оголошував номінантів.
Картина розповідає масштабну історію про політичні конфлікти, особисті амбіції та боротьбу за вплив. У фільмі Пенн виконав роль персонажа, який відіграє важливу роль у розвитку подій.
Шон Пенн є дворазовим лауреатом премії Оскар. Він отримував статуетки за ролі у фільмах Таємнича річка та Гарві Мілк.
Актор відомий своєю потужною драматичною грою та участю у багатьох культових стрічках сучасного кіно. Втім, для українців його постать має особливе значення.
Шон Пенн та Україна
Адже Шон Пенн одним з перших голлівудських зірок підтримав Україну у повномасштабній війні проти російських окупантів.
У 2022 році за підтримку українського народу президент Володимир Зеленський нагородив актора орденом За заслуги ІІІ ступеня.
Пенн навіть набив татуювання у вигляді українського тризуба. Національний символ знадоться на на зап’ястку правої руки зірки.