Пісня з мультфільму Кейпоп-мисливиці на демонів отримала Оскар
Пісня Golden із анімаційного фільму Кейпоп-мисливиці на демонів отримала статуетку Оскар 2026 у категорії Найкращий саундтрек до фільму.
Пісня Golden була виконана вигаданим гуртом Huntrix у мультфільмі від Netflix 2025 року.
Премія Оскар за найкращу пісню
Реальними особами, які виконали композицію, були співачки EJAE, Audrey Nuna та REI AMI.
Golden — це поп-гімн про самосприйняття, стійкість та яскраве сяйво.
Вона виконує роль пісні I Want для персонажа Румі, символізуючи її шлях від невпевненості до усвідомлення своєї сили, слугуючи як тематичним гімном єдності, так і запальною, енергійною “піснею літа”.
На статуетку Оскар у номінації Найкращий саундтрек до фільму претендували також:
- Train Dreams із фільму Потяг у снах;
- Dear Me із фільму Даян Воррен: Невблаганна;
- I Lied To You із фільму Грішники;
- Sweet Dreams of Joy із документальної стрічки Віва Верді.
Перемогу у категорії Найкращий анімаційний фільм року на Оскарі 2026 кіноакадемія вручила Кейпоп-мисливиці на демонів.
