Пісня Golden із анімаційного фільму Кейпоп-мисливиці на демонів отримала статуетку Оскар 2026 у категорії Найкращий саундтрек до фільму.

Пісня Golden була виконана вигаданим гуртом Huntrix у мультфільмі від Netflix 2025 року.

Премія Оскар за найкращу пісню

Реальними особами, які виконали композицію, були співачки EJAE, Audrey Nuna та REI AMI.

Golden — це поп-гімн про самосприйняття, стійкість та яскраве сяйво.

Вона виконує роль пісні I Want для персонажа Румі, символізуючи її шлях від невпевненості до усвідомлення своєї сили, слугуючи як тематичним гімном єдності, так і запальною, енергійною “піснею літа”.

На статуетку Оскар у номінації Найкращий саундтрек до фільму претендували також:

Train Dreams із фільму Потяг у снах;

Dear Me із фільму Даян Воррен: Невблаганна;

I Lied To You із фільму Грішники;

Sweet Dreams of Joy із документальної стрічки Віва Верді.

Перемогу у категорії Найкращий анімаційний фільм року на Оскарі 2026 кіноакадемія вручила Кейпоп-мисливиці на демонів.

