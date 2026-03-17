Актриса Зендея впервые прокомментировала волну слухов о якобы свадьбе с Томом Холландом, которые в последнее время активно распространяются в сети.

Звезда также высказалась о ставших вирусными фотографиях, созданных искусственным интеллектом, которые ввели в заблуждение даже ее близких.

Зендея о фейковых фото со свадьбы

Во время эфира шоу Jimmy Kimmel Live!, где актриса презентовала новый фильм Вот это драма! с Робертом Паттинсоном, ведущий спросил ее о многочисленных заголовках, касающихся свадьбы.

Зендея иронично ответила, что не видела этих новостей. В то же время она прокомментировала вирусные фото, которые активно распространяются в соцсетях.

— Многие люди поверили в них, — сказала актриса.

По ее словам, в реальной жизни люди подходили к ней с поздравлениями, думая, что это настоящие свадебные снимки.

— Они говорили: “Боже, ваши свадебные фото такие красивые”, а я отвечала: “Это искусственный интеллект, они не настоящие”, — пояснила она.

Зендея добавила, что даже ее знакомые сначала поверили в фото и обижались, потому что думали, что их не пригласили на свадьбу.

Что известно о возможной свадьбе Зендеи

Слухи начали распространяться из-за стилиста актрисы Ло Роуча. Во время интервью на Actor Awards 2026 он заявил, что свадьба пары якобы уже состоялась.

В то же время официального подтверждения брака от самой пары нет. Впрочем, как и опровержения. Более того — недавно Зендея сама подогрела домыслы, засветив на безымянном пальце украшение, очень напоминающее обручальное кольцо.

Слухи о брачном контракте Зендеи и Холланда

В то же время в сети распространяется еще одна история — о якобы особых условиях брачного контракта, которые Том Холланд предложил перед свадьбой.

По данным инсайдеров, актер согласился делиться доходами от своих фильмов и рекламных контрактов, а также взять на себя все расходы, связанные с будущими детьми. Сообщается и о создании отдельного фонда в размере $4 млн для их обеспечения.

Наиболее эмоциональным называют третье условие: якобы Холланд пообещал поставить карьеру на паузу, если Зендея забеременеет, чтобы быть рядом с ней до рождения ребенка.

История отношений пары

Зендея и Том Холланд познакомились на съемках фильмов о Человеке-пауке, где сыграли МДж и Питера Паркера.

Вместе они снялись в трех частях франшизы — Человек-паук: Возвращение домой, Человек-паук: Вдали от дома и Человек-паук: Нет пути домой — и должны появиться в новом фильме Человек-паук: Совершенно новый день.

Также оба актера появятся в картине Кристофера Нолана Одиссея, премьера которой запланирована на 17 июля.

Источник : The Hollywood Reporter

