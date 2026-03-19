Звезда сериала Вскрытие покажет Артемий Егоров назвал самую красивую украинскую актрису и рассказал, как реагирует на любовные письма

Об этом и не только актер рассказал ведущей Алине Шаманской для рубрики 55 за 5, которая выходит в эфире программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Егоров назвал самых красивых актрис

На первое место Артемий поставил свою жену – актрису Елену Тимкову, с которой женат уже 15 лет.

Сейчас смотрят

На втором – коллега Егорова по съемочной площадке Ксения Мишина, а на третьем – Татьяна Малкова, известная, в частности, по хоррору Конотопская ведьма.

К слову, актер заверил, что любимая никогда не ревнует его к профессии. Более того, они вместе читают страстные признания от поклонниц, адресованные Артемию.

– Предлагали разные вещи, которые я сразу блокировал, потому что мне это не интересно. Более того, мы все эти сообщения вместе с женой читаем и смеемся, – признался Егоров.

Актер убежден, что в его жизни не было и никогда не будет измен, а себя как мужа оценивает на девять баллов из десяти. В частности, он не считает деньги, которые тратит возлюбленная.

– Она любит там все эти процедуры, косметологию… Я вообще не могу сказать, что я даю ей деньги. Она берет из того, что я зарабатываю, сколько захочет, – поделился Егоров.

Вскоре зрители телеканала ICTV2 снова увидят Артемия Егорова в детективном сериале Вскрытие покажет. Пятый сезон стартует 23 марта в 20:00.

Источник : Ранок у великому місті

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.