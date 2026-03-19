Зірка серіалу Розтин покаже Артемій Єгоров назвав найгарнішу українську акторку та розкрив, як реагує на любовні листи

Про це і не тільки актор розповів ведучій Аліні Шаманській для рубрики 55 за 5, що виходить у програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

Єгоров назвав найгарніших акторок

На перше місце Артемій поставив свою дружину – акторку Олену Тімкову, з якою одружений вже 15 років.

На другому – колега Єгорова за знімальним майданчиком Ксенія Мішина, а на третьому – Тетяна Малкова, відома зокрема за горором Конотопська відьма.

До слова, актор запевнив, що кохана ніколи його не ревнує до професії. Ба більше, вони разом читають палкі зізнання від шанувальниць, адресовані Артемію.

– Пропонували різні речі, які я одразу блокував, тому що мені це не цікаво. Більше того, ми ці всі повідомлення разом з дружиною читаємо і сміємося, – зізнався Єгоров.

Актор переконаний, що в його житті не було і ніколи не буде зрад, а себе як чоловіка оцінює на девʼять балів з десяти. Зокрема не рахує гроші, що витрачає кохана.

– Вона полюбляє там всі такі процедури, косметологію… Я взагалі не можу сказати, що я даю їй гроші. Вона бере те, що я заробляю, скільки захоче, – поділився Єгоров.

Невдовзі глядачі телеканалу ICTV2 знову побачать Артемія Єгорова у детективному серіалі Розтин покаже. Пʼятий сезон стартує 23 березня о 20:00.

Джерело : Ранок у великому місті

