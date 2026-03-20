Певица Джамала раскрыла собственные привычки, помогающие ей поддерживать здоровье.

За кулисами шоу єПитання на Новому, звезда призналась, сколько раз в день ест, что в ее меню и какие слабости питает.

Что ест Джамала

Артистка отмечает, что пытается питаться сбалансированно, чтобы в рационе присутствовали белки, жиры и углеводы. Больше Джамала любит завтраки.

– Это может быть омлет с курицей или сосиской, авокадо, овощи и много зелени. Или хлебец с сыром Филадельфия или лососем. Обязательно – черный кофе и кусочек черного шоколада, – рассказала победительница Евровидения 2016 года.

Певица добавила, что обычно ест дважды в день, но обходится без перекусов. Единственное, что может позволить себе – это черный кофе.

– На обед может быть суп, а также булгур, гречка, паста или рис в сочетании с мясом, курицей или рыбой, салат и побольше зелени. В течение дня стараюсь пить достаточно воды. Вечером – что-то легкое или просто чай, – уточняет знаменитость.

Впрочем, Джамала не отказывает себе в так называемых guilty pleasure – запретных удовольствиях. К ним она относит сочетание теста и мяса: манты, пельмени, янтик, шаурму, пасту.

– Я позволяю себе такую ​​еду в первой половине дня, примерно 1-2 раза в неделю. Десерты им очень изредка. Если и разрешаю, то что-то шоколадное, например брауни, – говорит Джамала.

Также певица не забывает о физической активности и заботится о здоровье, в частности, регулярно делает анализ крови и принимает витамины.

