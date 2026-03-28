Сегодня, 28 марта, украинский певец и композитор Александр Пономарев представил новую песню Закохаєшся.

Клип на песню Закохаєшся опубликован на YouTube-канале певца.

По словам певца, песня Закохаєшся — о любви, чувствах, эмоциях, настроениях. О тех ощущениях и переживаниях, которые присущи людям во все времена.

— Признаюсь, что замысел этой веселой композиции вызвал у меня творческую настороженность: уместна ли она сейчас. Но мое общение с нашими воинами, многочисленные концерты по всей стране с пониманием живых реакций людей на лирику развеяли все сомнения, — подчеркнул Пономарев.

Клип на песню Закохаєшся снимали в Киеве на Андреевском спуске.

По словам Александра Пономарева, в кадре — весна, как подтверждение того, что украинцы прошли тяжелую зиму, когда наш враг хотел нас выморозить и сломить, но не получилось. Ведь украинцы — сильная и единая нация.

— Этой веселой и дерзкой песней я передаю всем украинцам искреннюю, теплую улыбку. Согрейтесь ею, — сказал Александр Пономарев.

