Пономарьов випустив нову пісню Закохаєшся: кліп зняли у центрі Києва
Сьогодні, 28 березня, український співак та композитор Олександр Пономарьов представив нову пісню Закохаєшся.
Кліп на пісню Закохаєшся опубліковано на YouTube-каналі співака.
За словами співака, пісня Закохаєшся — про кохання, почуття, емоції, настрої. Про ті відчуття та переживання, які притаманні людям в усі часи.
— Зізнаюся, що задум цієї веселої композиції викликав у мене творчу пересторогу, чи доречна вона зараз. Але моє спілкування з нашими воїнами, численні концерти по всій країні із розумінням живих реакцій людей на лірику розвіяли всі сумніви, — наголосив Пономарьов.
Кліп до пісні Закохаєшся знімали у Києві на Андріївському узвозі.
За словами Олександра Пономарьова, у кадрі — весна, як утвердження того, що українці пройшли тяжку зиму, коли наш ворог хотів нас виморозити і зламати, але не вийшло. Адже українці — сильна та єдина нація.
— Цією веселою і задерикуватою піснею передаю всім українцям щиру, теплу усмішку. Зігрійтесь нею, — сказав Олександр Пономарьов.