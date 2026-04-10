Телеканал ICTV2 приглашает зрителей провести Пасху в теплой семейной атмосфере.

В праздничный день, 12 апреля, в 19:00 состоится показ украинской семейной комедии Крашанка, которая с большим успехом прошла в кинопрокате.

В фильме объединились искренний юмор, украинские традиции, энергичные музыкальные композиции и трогательная история о семье Забияк, которая съезжается в родительский дом на Пасху.

Сейчас смотрят

Однако празднование оказывается под угрозой из-за таинственного плана главы семьи Ивана Забияки. Его замысел заставляет детей внимательно следить за каждым шагом отца, а напряжение переплетается с юмором и семейными эмоциями.

В фильме снялись народные артисты Станислав Боклан и Олеся Жураковская, звезды хита АТП Перевозчики Даша Легейда и Владимир Гладкий, а также звезда сериалов Вскрытие покажет и Участковый из ДВРЗ Игорь Портянко.

– Это не ромком, но там так много любви. Это не скетчком, но вы будете смеяться. Это не кино для подростков и мест для поцелуев, но десятилетним это кино понравится. Это не кино для синефилов, но оно хорошо и с любовью сделано, чтобы и эстетам, и борцам за идентичность было тепло на душе. Это не кино для попкорна, но это фильм для всей семьи, на котором можно усесться трем поколениям и почувствовать радость, единство и надежду, – говорит директор телеканалов ICTV и ICTV2 Анастасия Штейнгауз.

Пасхальный показ ICTV2 продолжает традицию поддержки украинской киноиндустрии.

Также телеканал продолжает производить собственный контент, что находит отклик у зрителей. Уже в апреле любителей детективного жанра ждет премьера нового сериала Справа НБР, для создания которого привлекли американского скрипт-доктора.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.