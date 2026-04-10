Телеканал ICTV2 запрошує глядачів провести Великдень у теплій родинній атмосфері.

У святковий день, 12 квітня, о 19:00 відбудеться показ української сімейної комедії Крашанка, яка з великим успіхом пройшла у кінопрокаті.

ICTV2 на Великдень покаже комедію Крашанка

У фільмі поєдналися щирий гумор, українські традиції, енергійні музичні композиції та зворушлива історія про родину Забіяк, яка з’їжджається до батьківського дому на Великдень.

Однак святкування опиняється під загрозою через таємничий план голови сім’ї Івана Забіяки. Його задум змушує дітей пильно стежити за кожним кроком батька, а напруга переплітається з гумором і родинними емоціями.

У фільмі знялися народні артисти Станіслав Боклан та Олеся Жураківська, зірки хіта АТП Перевізники Даша Легейда та Володимир Гладкий, а також зірка серіалів Розтин покаже і Дільничний з ДВРЗ Ігор Портянко.

– Це не ромком, але там так багато любові. Це не скетчком, але ви будете сміятись. Це не кіно для підлітків та місць для поцілунків, але й десятилітнім це кіно сподобається. Це не кіно для сінефілів, але воно гарно та з любов’ю зроблене, щоб і естетам, і борцям за ідентичність було тепло на душі. Це не кіно для попкорну, але це фільм для усієї сім’ї, на якому можна усістися трьом поколінням та відчути радість, єдність та надію, – каже директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Анастасія Штейнгауз.

Великоднім показом ICTV2 продовжує традицію підтримки української кіноіндустрії.

Також телеканал продовжує виробляти власний контент, що знаходить відгук у глядачів. Вже у квітні на шанувальників детективного жанру чекає премʼєра нового серіалу Справа НБР, для створення якого залучили американського скрипт-доктора.

