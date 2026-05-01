Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на ситуацию вокруг La Biennale di Venezia 2026.

На фоне отставки международного жюри Украина вновь призывает организаторов пересмотреть решение об участии России.

Реакция Андрея Сибиги

По словам министра, последние события вокруг биеннале показывают последствия решений, которые принимают международные культурные институты.

— Культура агрессора не может быть нейтральной во время войны. Ее нельзя использовать для обслуживания интересов агрессора, отбеливания его преступлений или распространения пропаганды, — отметил глава дипломатического ведомства.

Сибига подчеркнул, что допуск России к участию в выставке с самого начала был “позорным” решением.

Призыв изменить решение в отношении РФ

Глава МИД заявил, что последствия этого шага уже влияют на репутацию самой биеннале.

— Мы вновь призываем Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить Россию. Еще есть время вернуться к принципиальной позиции, которой международное художественное сообщество придерживается с самого начала жестокой полномасштабной войны России против Украины, — добавил министр.

Андрей Сибига выразил благодарность всем международным партнерам, которые, проявив “моральную ответственность и приверженность демократическим ценностям”, выступили против допуска РФ к выставке.

Ранее организаторы биеннале объявили об изменении формата награждения: победителей будут определять посетители, а не жюри. Участие в выставке оставили за всеми странами из официального списка, включая Россию.

Источник : МИД

