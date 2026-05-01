Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на ситуацію навколо La Biennale di Venezia 2026.

На тлі відставки міжнародного журі Україна знову закликає організаторів переглянути рішення щодо участі Росії.

Реакція Андрія Сибіги

За словами міністра, останні події навколо бієнале показують наслідки рішень, які ухвалюють міжнародні культурні інституції.

— Культура агресора не може бути нейтральною під час війни. Її не можна використовувати для обслуговування інтересів агресора, відбілювання його злочинів чи поширення пропаганди, — зазначив очільник дипломатичного відомства.

Сибіга наголосив, що допуск Росії до участі у виставці від самого початку був “ганебним” рішенням.

Заклик змінити рішення щодо РФ

Глава МЗС заявив, що наслідки цього кроку вже впливають на репутацію самої бієнале.

— Ми знову закликаємо Венеційську бієнале змінити своє рішення та відсторонити Росію. Ще є час повернутися до принципової позиції, якої міжнародна мистецька спільнота дотримується від самого початку брутальної повномасштабної війни Росії проти України, — додав міністр.

Андрій Сибіга висловив вдячність усім міжнародним партнерам, які, виявивши “моральну відповідальність і відданість демократичним цінностям”, виступили проти допуску РФ до виставки.

Раніше організатори бієнале оголосили про зміну формату нагородження: переможців визначатимуть відвідувачі, а не журі. Участь у виставці залишили за всіма країнами з офіційного списку, включно з Росією.

Джерело : МЗС

Пов'язані теми:

