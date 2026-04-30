Скандал на Венеційській бієнале: міжнародне журі оголосило колективну відставку
- Журі 61-ї Венеційської бієнале подало колективну відставку 30 квітня.
- Рішення ухвалене перед відкриттям виставки 9 травня.
Незадовго до відкриття Венеційської бієнале міжнародне журі виставки оголосило про колективну відставку.
Заяву про це опублікували на офіційному сайті.
Скандал на Венеційській бієнале: що відомо
Зазначається, що відкриття 61-ї Венеційської бієнале заплановане на 9 травня.
– 30 квітня 2026 року ми, міжнародне журі, обране Койо Куо, художньою керівницею 61-го конкурсу La Biennale di Venezia під назвою В мінорних тональностях, подали у відставку, – сказано в заяві.
За словами членів журі, це рішення ухвалили “з урахуванням попередньої заяви про наміри”, оприлюдненої 22 квітня 2026 року.
Наразі організатори самої бієнале ще офіційно не прокоментували ситуацію.
Таким чином, у відставку пішли:
- кураторка та засновниця Videobrasil Соланж Олівейра Фаркаш;
- кураторка сучасного мистецтва Південно-Східної Азії Зої Батт;
- директорка музею сучасного мистецтва MACBA в Барселоні Ельвіра Д’янгані Осе;
- ректорка Школи мистецтв Інституту Чикаго Марта Кузма;
- мистецтвознавиця та кураторка Джованна Заппері.
Нагадаємо, у попередній заяві про намір журі закликало не розглядати для нагород національні павільйони країн, чиї політичні лідери обвинувачені у воєнних злочинах або злочинах проти людяності Міжнародним кримінальним судом.
Медіа трактують це, в першу чергу, як рішення, пов’язане з Росією та Ізраїлем.
У МЗС Ізраїлю у відповідь звинуватили журі бієнале у політизації вистави та заявили про “антиізраїльську індоктринізацію”.
Наразі павільйони Росії та Ізраїлю залишаються учасниками виставки, адже організатори бієнале дистанціювалися від заяви журі, підкресливши, що воно діє автономно і має повну свободу у визначенні лауреатів.
Крім того, вони наголосили на своїй позиції проти “будь-якої форми цензури чи виключення мистецтва та культури”.
Скандал довкола бієнале триває з моменту, як організатори дозволили Росії знову відкрити свій павільйон. Це рішення викликало критику як з боку уряду Італії, так і Європейського Союзу.
Єврокомісія повідомила, що направила організаторам лист із наміром припинити або призупинити грант у розмірі €2 млн, розрахований на три роки.
Разом із тим Україна вже запровадила санкції проти п’ятьох російських діячів культури, пов’язаних із участю РФ у бієнале.