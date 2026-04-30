Незадовго до відкриття Венеційської бієнале міжнародне журі виставки оголосило про колективну відставку.

Заяву про це опублікували на офіційному сайті.

Скандал на Венеційській бієнале: що відомо

Зазначається, що відкриття 61-ї Венеційської бієнале заплановане на 9 травня.

– 30 квітня 2026 року ми, міжнародне журі, обране Койо Куо, художньою керівницею 61-го конкурсу La Biennale di Venezia під назвою В мінорних тональностях, подали у відставку, – сказано в заяві.

За словами членів журі, це рішення ухвалили “з урахуванням попередньої заяви про наміри”, оприлюдненої 22 квітня 2026 року.

Наразі організатори самої бієнале ще офіційно не прокоментували ситуацію.

Таким чином, у відставку пішли:

кураторка та засновниця Videobrasil Соланж Олівейра Фаркаш;

кураторка сучасного мистецтва Південно-Східної Азії Зої Батт;

директорка музею сучасного мистецтва MACBA в Барселоні Ельвіра Д’янгані Осе;

ректорка Школи мистецтв Інституту Чикаго Марта Кузма;

мистецтвознавиця та кураторка Джованна Заппері.

Нагадаємо, у попередній заяві про намір журі закликало не розглядати для нагород національні павільйони країн, чиї політичні лідери обвинувачені у воєнних злочинах або злочинах проти людяності Міжнародним кримінальним судом.

Медіа трактують це, в першу чергу, як рішення, пов’язане з Росією та Ізраїлем.

У МЗС Ізраїлю у відповідь звинуватили журі бієнале у політизації вистави та заявили про “антиізраїльську індоктринізацію”.

Наразі павільйони Росії та Ізраїлю залишаються учасниками виставки, адже організатори бієнале дистанціювалися від заяви журі, підкресливши, що воно діє автономно і має повну свободу у визначенні лауреатів.

Крім того, вони наголосили на своїй позиції проти “будь-якої форми цензури чи виключення мистецтва та культури”.

Скандал довкола бієнале триває з моменту, як організатори дозволили Росії знову відкрити свій павільйон. Це рішення викликало критику як з боку уряду Італії, так і Європейського Союзу.

Єврокомісія повідомила, що направила організаторам лист із наміром припинити або призупинити грант у розмірі €2 млн, розрахований на три роки.

Разом із тим Україна вже запровадила санкції проти п’ятьох російських діячів культури, пов’язаних із участю РФ у бієнале.

