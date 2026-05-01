Організатори 61-ї Міжнародної художньої виставки La Biennale di Venezia оголосили про зміни у форматі нагородження.

Після відставки міжнародного журі та на тлі складної геополітичної ситуації традиційні призи замінять на глядацьке голосування, у якому братимуть участь усі офіційні учасники виставки.

Дату нагородження змінили

Церемонію нагородження перенесли. Замість 9 травня вона відбудеться 22 листопада — в останній день роботи виставки для публіки. Подібну практику вже застосовували раніше, зокрема під час пандемії Covid-19 у 2021 році.

Зараз дивляться

Замість нагород, які зазвичай визначає журі, запроваджено відзнаки — Леви відвідувачів (Visitors’ Lions). Їх вручатимуть найкращому учаснику основної виставки In Minor Keys та за найкращу національну участь.

Як зрозуміло з назви премії, переможців визначатимуть самі відвідувачі. Голосувати зможуть лише ті, хто придбає квитки та відвідає обидві виставкові локації у період із 9 травня до 22 листопада. Система квитків перевірятиме ці відвідини, після чого кожен зможе віддати один голос у кожній категорії.

Усі національні павільйони, включені до офіційного списку виставки, мають право претендувати на нагороду за найкращу національну участь. Це означає, що за відзнаки зможуть змагатися і Росія, і Ізраїль.

Критика Венеційської бієнале

Організатори наголошують, що дотримуються принципів інклюзивності, рівного ставлення та відкритості, а мистецтво має залишатися простором діалогу без цензури.

Раніше понад 20 європейських країн закликали не допускати Росію до участі у бієнале, а Єврокомісія пригрозила призупинити грант для виставки на суму €2 млн.

Україна також закликала організаторів переглянути підхід до повернення РФ та зберегти позицію, якої дотримувалися у 2022–2024 роках.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.