Вицепремьер по вопросам гуманитарной политики Татьяна Бережная растрогала подписчиков фотографией с Венецианской биеннале.

Министр культуры Украины отправилась туда в компании дочери Осаки, которая родилась в конце прошлого года.

На выставке Украина представит проект Security Guarantees (Гарантии безопасности).Центральным объектом проекта станет скульптура Жанны Кадыровой Оригами Олень.

Его планируют экспонировать в публичном пространстве – на кране грузовика на набережной лагуны. Татьяна Бережная сделала фото с коляской на фоне инсталляции и поделилась фотографией на своей странице в Facebook.

— Популяризируем украинскую культуру и усиливаем голос Украины в мире. Готовим к открытию украинский павильон Гарантии безопасности. Также в планах – встречи с международными партнерами, культурными институтами и медиа, – отметила глава Минкульта.

В 2019 году скульптуру установили в парке в Покровске – на месте демонтированного советского реактивного самолета, являвшегося носителем ядерного оружия. А в 2024 году, когда линия фронта приблизилась к городу, работа была эвакуирована.

Также в рамках проекта будут представлены архивные материалы, связанные с Будапештским меморандумом, и видеодокументация эвакуации скульптуры и ее пути в Венецию.

Российский павильон на биеннале и реакция Украины

Ранее украинские дипломаты несколько раз отмечали недопустимость участия РФ в международном мероприятии. Впрочем, организаторы биеннале не только не запретили работу российского павильона, но и разрешили его авторам соревноваться за награды.

— Сегодня вместе с министрами культуры европейских стран представим совместное заявление в поддержку Украины и недопустимости участия россии в Венецианской биеннале. Продолжаем работать над недопуском россиян к культурным площадкам и защитой от пропаганды. Благодарна каждому, кто стоит рядом с Украиной, — отметила Татьяна Бережная.

Не прошел незамеченным и визит в павильон России украинского кинооператора Юрия Грузинова. Он пришел туда с осмотрами, держа в руках блокнот с красноречивым названием.

Напомним, чуть больше чем за неделю до старта выставки международное жюри биеннале в полном составе подало в отставку.

По словам членов жюри, это решение было принято “с учетом предварительного заявления о намерениях”, обнародованном 22 апреля 2026 года.

